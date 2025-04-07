В Евросоюзе назвали условие для ослабления своих санкций против России

Санкции ЕС против России / © ТСН.ua

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Европейский Союз воспринимает санкции против России как важный рычаг давления. Ослабление санкций возможно только для достижения крепкого мира между Москвой и Киевом.

Об этом главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заявил в интервью Bloomberg TV.

О’Салливан прокомментировал российские требования об отмене санкций для начала перемирия с Украиной в Черном море. Чиновник подчеркнул, что вопрос ослабления ограничений еще не обсуждался с США.

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«Европейский Союз считает, что это очень важный инструмент влияния в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но осторожно, постепенно и только в контексте достижения продолжительного и стабильного мира«, — сказал главный представитель ЕС по санкциям.

Напомним, в конце марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но только в обмен на снятие санкций, введенных со стороны ЕС.