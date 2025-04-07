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В Евросоюзе назвали условие для ослабления своих санкций против России
Санкции против России будут оставаться до тех пор, пока не будет достигнут крепкий мир.
Европейский Союз воспринимает санкции против России как важный рычаг давления. Ослабление санкций возможно только для достижения крепкого мира между Москвой и Киевом.
Об этом главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заявил в интервью Bloomberg TV.
О’Салливан прокомментировал российские требования об отмене санкций для начала перемирия с Украиной в Черном море. Чиновник подчеркнул, что вопрос ослабления ограничений еще не обсуждался с США.
«Европейский Союз считает, что это очень важный инструмент влияния в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но осторожно, постепенно и только в контексте достижения продолжительного и стабильного мира«, — сказал главный представитель ЕС по санкциям.
Напомним, в конце марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но только в обмен на снятие санкций, введенных со стороны ЕС.