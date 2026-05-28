В Евросоюзе определились с датой начала переговоров с Украиной о вступлении

Флаги Украины и Евросоюза / © europarl.europa.eu

Европейская комиссия определила ориентировочный график переговоров по членству Украины в ЕС.

Об этом сообщает Euractiv.

По информации чиновника ЕС, Еврокомиссия планирует представить предложение об открытии первого переговорного «кластера» 16 июня во время встречи министров в Брюсселе в рамках Совета общих дел.

Такой график позволит лидерам Евросоюза окончательно утвердить это решение на заседании Европейского Совета, которое должно пройти через два дня после этого.

Ожидается, что другие переговорные «кластера» для Украины и Молдовы могут быть открыты уже в июле.

Процесс вступления в ЕС состоит из шести так называемых «кластеров», охватывающих разные сферы европейского законодательства.

Первое из них касается ключевых демократических, экономических и институциональных принципов Евросоюза. Именно его открывают первым, но закрывают последним.

Для согласования каждого этапа необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.

Ранее продвижение Украины по пути в Евросоюз существенно усложнял Будапешт.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически блокировал шаги Киева по евроинтеграции, однако после 16 лет пребывания у власти его правительство проиграло мартовские выборы.

Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр демонстрирует более умеренную позицию. Хотя Будапешт пока прямо не поддерживает вступление Украины в ЕС, венгерские власти готовы к компромиссам в обмен на размораживание европейских фондов, заблокированных из-за нарушений законодательства ЕС во времена Орбана.

Комиссар ЕС по расширению Марта Кос ранее заявляла, что старт переговоров станет возможным сразу после завершения передачи власти в Венгрии. По ее словам, это может произойти во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.

В то же время в Европе продолжаются дискуссии о формате будущего членства Украины.

В частности канцлер Германии Фридрих Мерц допускал возможность интеграции Украины в ЕС без полного права голоса, однако Киев такую идею отверг.

Также министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выступил против варианта вступления Украины в Европейскую экономическую зону как промежуточный этап к членству в ЕС. По его словам, такая модель слишком сложна и специфична.

