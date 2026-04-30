В Евросоюзе после разговора Трампа и Путина сделали жесткое заявление

Путин и Трамп. / © Associated Press

В Европейском Союзе считают, что в Российской Федерации нельзя доверять. При этом Брюссель приветствует усилия США по миру в Украине.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер, сообщает «Укринформ».

«Со своей стороны мы всегда приветствовали усилия США, направленные на справедливый и крепкий мир. Это также наша цель», — прокомментировала она разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным.

В то же время политик отказалась комментировать сообщения Москвы, якобы позиции Кремля и Белого дома в отношении украинских властей совпадают. Хиппер сообщила, что «не будет комментировать намерения России». Действия страны-агрессора она назвала «очень четкими» — это «убийства, пытки и отправления БпЛА для атак на мирных жителей».

«Итак, нет никакого доверия ко всему, что говорит или делает Россия», — сказала Хиппер.

Разговор Трампа и Путина — что известно

Накануне, 29 апреля, Трамп и Путин провели телефонные переговоры. По словам американского президента, главной темой была Украина, «немного говорили об Иране, о нескольких разных вещах». Разговор с «фюрером» Кремля он назвал «очень хорошим».

В свою очередь, помощник диктора РФ Юрий Ушаков рассказал, что разговор между политиками длился 1,5 часа. По его словам, Москва заявила о готовности перемирия с Украиной на период празднования Дня победы — 9 мая. Вроде бы глава Белого дома поддержал инициативу.

Между тем, в Sky News, анализируя разговор, говорят, что этот звонок Путина Трампу имел не только дипломатический, но и имиджевый подтекст. В частности, владелец Кремля захотел напомнить о себе на фоне активных политических событий в США.

В то же время, аналитики ISW считают, что Путин использовал свой телефонный разговор с Трампом, чтобы подтвердить, мол, не намерен отказываться от начальных военных целей в войне с Украиной. Кроме того, Москва изо всех сил пытается представить победу РФ как нечто неизбежное.

