В Финляндии начинаются дебаты о присоединении страны к НАТО

Финляндия приняла такое решение после нападения РФ на Украину 24 октября.
В Финляндии начинаются дебаты, которые позволят стране подать заявку на членство в НАТО в течение нескольких недель, после полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Yahoo.com.
Правительство вместе с президентом Саули Ниинисто завершит работу над Белой книгой об изменениях в системе безопасности в среду. Предложение будет направлено в парламент, где, как ожидается, его подпишут, и хотя нет положений, предусматривающих вступление в НАТО, поправка может быть подана дальше, если ее поддержат политики.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла ранее, что решение стать членом может быть принято уже летом, а бывший лидер страны Александр Стабб заявил, что заявка может поступить уже в мае.
"Это нетрудно — как для НАТО, так и для Финляндии", — говорил он в разговоре с Politico.
Стабб добавил, что решение присоединиться к Альянсу станет частью более широкой "траектории на запад" для страны, которая имеет 1340-километровую границу с Россией и отражалась во время Второй мировой войны.
Как сообщалось, Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО в июне.
Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО.
Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.
После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.
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