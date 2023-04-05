В Финляндии пока не будут размещать боевые группы НАТО – Bloomberg

Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально присоединилась к Альянсу и теперь верховный командующий НАТО может включать страну в свои военные планы, описывающие, как защитить членов блока от нападения. Но, учитывая широкие возможности Финляндии и практику защиты собственной территории, маловероятно, по крайней мере, пока НАТО разместит боевые группы союзников на ее территории.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова официальных лиц, знакомых с ситуацией.

НАТО уже создало восемь многонациональных боевых групп в Польше и странах Балтии, а недавно – в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Эти боевые группы также смогут увеличиваться до размера бригады, где и когда это потребуется.

Пока нет планов по развертыванию боевой группы НАТО в Финляндии, заявил официальный представитель Альянса, добавив, что верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО постоянно оценивает угрозы и может предоставить такую рекомендацию, если сочтет необходимым.

Высокопоставленный чиновник США также сказал, что американцы не ожидали увидеть боевую группу в Финляндии и что страна не предоставляла такой запрос.

"Годами мы развивали нашу совместимость с НАТО. Впереди еще значительная работа по интеграции обороны Финляндии как части совместной обороны НАТО. Силы обороны Финляндии сталкиваются с новыми требованиями и вызовами, на которые мы должны ответить", – сказал президент Финляндии Саули Нииностио на церемонии вступления в НАТО во вторник.

Генерал Крис Каволи, верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, сейчас разрабатывает региональные планы Альянса, которые должны быть направлены союзникам в этом месяце, и в которых будет указано, где странам нужно будет разместить силы для защиты Альянса.

Вооруженные силы Финляндии, которые могут развернуть 280 000 военнослужащих в военное время благодаря своей системе призыва, ее войска давно учатся защищать свою территорию от нападения и уже имеют свои боеспособные боевые группы, сказал чиновник НАТО. Более вероятно, что Финляндия направит войска в другие уже существующие боевые группы, добавил чиновник.

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия 4 апреля 2023 г. официально стала членом Североатлантического Альянса. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО после того, как Турция последним из государств Альянса одобрила заявку страны на вступление.

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации, а расширение Альянса – посягательством на безопасность РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в НАТО станет бесспорным усилением Североатлантического союза.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО больше не стоит в повестке дня, поскольку наше государство подала заявку на членство.

Читайте также: