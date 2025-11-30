В Финляндии скептически оценили "мирный план" для Украины: чем опасна идея уступок Путину

Министерство иностранных дел Финляндии Элина Валтонен / © Associated Press

Пока мировое сообщество ожидает продолжения мирных переговоров и предстоящей встречи спецпосланника США с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, европейские дипломаты выражают осторожность в оценках. В Хельсинки считают, что нынешний путь к миру выглядит крайне сложным из-за бескомпромиссной позиции агрессора.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на интервью министерства иностранных дел Финляндии Эллины Валтонен.

Никаких уступок от Москвы

Валтонен прямо заявила о своем скептицизме по поводу прогресса мирного плана. Главная причина — поведение России. По ее словам, требования Кремля не смягчаются, а наоборот — ужесточаются.

Это выглядит сложно. Мы не видели никаких уступок со стороны России. Они не изъявили желания согласиться на прекращение огня. С марта Украина была готова к полному или частичному прекращению огня, тогда как Россия — нет», — отметила дипломат.

Она также прокомментировала риск давления на Киев. Если Соединенные Штаты решат, что война должна закончиться любой ценой, ситуация может развернуться так, что Украину «приведут» в положение, где она будет вынуждена принять невыгодные условия.

Угроза для мирового порядка

Особую обеспокоенность Валтонен вызывает информация, обнародованная СМИ, о том, что США якобы могут признать Крым и другие оккупированные территории частью России.

Министр подчеркнула, что такой шаг стал бы катастрофическим сигналом для всего мира. Это фактически дало бы «зеленый свет» любым агрессорам перекраивать карту мира силой.

«Это было бы большим шагом к миру, где люди начнут думать: „Эй, у нас здесь пограничный спор — а что, если мы просто сдвинем маркеры немного и попросим кого-то признать новые границы?“» — предупредила глава МИД Финляндии.

Эксрадник по нацбезопасности США Джон Болтон разнес мирный план, предлагаемый Украине. По его мнению, очередные дипломатические инициативы Трампа сыграли только в пользу Путина.