В Финляндии заявили, что откат в вопросе борьбы с коррупцией закрывает для Украины путь в ЕС

Министерство иностранных дел Финляндии Эвелина Валтонен / © Associated Press

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Членство Украины в Европейском Союзе невозможно без эффективной и системной борьбы с коррупцией.

Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Эвелина Валтонен в интервью финскому изданию Yle .

Это будущее, ради которого украинцы работали, о котором они мечтали и которое, к сожалению, им приходится защищать с оружием в руках. Поэтому борьба с коррупцией должна продолжаться, и мы будем оказывать ей всяческую поддержку», - заявила Валтонен.

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По ее словам, антикоррупционная политика – это не только часть требований к стране-кандидату в ЕС, а фундамент демократического будущего самой Украины.

Министр также отметила, что вступление в Евросоюз — это только «вишенка на торте», а главное — это создание сильного правового государства, где каждый гражданин может быть уверен в том, что его голос будет услышан, а закон работает для всех одинаково.

"Сильная демократия, в которой можно быть уверенным, что твой голос будет услышан - это то, к чему следует стремиться", - подчеркнула она.

Финляндия будет продолжать поддерживать Украину на этом пути, в частности, в сфере реформ и укрепления институтов.

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Ранее сообщалось, что представители G7 встретились с украинскими чиновниками Юлией Свириденко и Тарасом Качкой по поводу антикоррупционных институций в Украине .

Мы ранее информировали, что после волны возмущения в Украине и оговорок от международных партнеров по ограничению независимости НАБУ и САП Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект .