В Финляндии заявили, что Россия проводит "гибридную операцию" на границе

Российская Федерация проводит "гибридную операцию" на границе Финляндией. Москва пропускает мигрантов без действительных документов к финской границе, а также "мобилизует" людей в Европейский Союз.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает CNBC.

"Мы считаем, что это гибридная операция России", — подчеркнула дипломат Финляндия.

По ее словам, Хельсинки "отреагировали соответствующим образом", решив закрыть всю свою границу. Валтонен выразила надежду, что "Россия вернется в нормальную жизнь, где она уважает наши договоры". Если Москва будет в дальнейшем нарушать договоры, границы могут остаться закрытыми.

Глава МИД Финляндии также отметила, что закрытие границ также может повлиять на жителей двух стран, и на дипломатические представительства, которые иным образом могут использовать пункты пропуска, чтобы приехать на Запад.

"Я думаю, что это лишь говорит о том, что Россия в ее нынешнем состоянии использует все возможные средства, чтобы вызвать проблемы", — подчеркнула Элина Валтонен.

Как сообщалось, Финляндия закрывает все границы с Россией от 30 ноября. Эта мера будет временной и продлится до 13 декабря. В Хельсинки говорят, что полное закрытие восточной границы необходимо для национальной безопасности.

Кроме того, Финляндия стянула войска к границе с РФ. Также известно, что пограничное агентство Европейского Союза Frontex направит в Финляндию офицеров и технику патрулирования админграницы.

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