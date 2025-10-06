В Фицо сделали неожиданное заявление о сотрудничестве с Украиной: что заинтересовало Словакию

Флаг Словакии / © Associated Press

Реклама

Словакия планирует усилить сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности, начав переговоры о совместных проектах, охватывающих производство боеприпасов, разминирование и инновационные технологии.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр обороны Словакии Роберт Калиняк во время выступления на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) 6 октября 2025 года, передает Interfax.

Калиняк подчеркнул, что украинский опыт в сфере обороны, "испытанный в огне", уникален и вдохновляет другие страны. Он отметил, что в состав словацкой делегации вошли представители оборонной промышленности, которые уже готовы к переговорам с украинскими коллегами по реализации конкретных проектов с обеих сторон границы.

Реклама

Словакия предлагает Украине сотрудничество в сфере производства боеприпасов, инженерии, химического обнаружения, косвенного огня и разминирования.

"Эта устойчивость, основанная на инновациях, является примером для всех нас", - подчеркнул Калиняк, выразив готовность инвестировать в совместные инициативы по укреплению безопасности.

Напомним, ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не стремится к поражению России, а хочет остановить войну в Украине.