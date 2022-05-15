В фокусе – страны Америки, Азии и Африки: Зеленский рассказал о планах обратиться к новым парламентам и студентам

В фокусе – страны Америки, Азии и Африки: Зеленский рассказал о планах обратиться к новым парламентам и студентам

Президент Владимир Зеленский отметил важность сохранять максимальное внимание мира к Украине.

Особое внимание глава государства обращает на общение со студентами из разных стран.

Об этом он рассказал в своем видеообращении вечером 15 мая.

Информирование студентов ведущих вузов мира

"Еще одна задача – приобретающая тем большее значение, чем дольше длится война – делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, к Украине. Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас. Должна быть там постоянно и каждый день", – объяснил президент.

Для большей информационной и политической поддержки Украины в понедельник, 15 мая, Зеленский пообщается со студентами ведущих американских университетов. Это 63 университета США и два университета Канады, которые объединяют сотни тысяч студентов и являются большим экспертным и исследовательским сообществом.

"Их голос точно усилит наши возможности", – убежден глава государства.

Также запланировано отдельное обращение к студентам Стэнфордского университета в конце мая.

Кроме того, Владимир Зеленский готовится к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства.

"В своем обращении к ним отвечу на некоторые важные сложные вопросы, которые уже есть в нашем обществе, которые уже видны. И ожидаю глубоких вопросов от них, наших студентов", – сказал он.

Обращение в парламенты

Еще одно направление работы Зеленского – обращение к парламентам европейских государств-партнеров Украины. Глава государства и дальше будет рассказывать европейским парламентариям о войне в Украине.

"Наша задача – это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а впоследствии – вступление в Евросоюз по быстрой процедуре. Каждое государство имеет значение. Каждый голос важен. Не менее важно и иметь максимальное согласие европейских стран усиливать санкции против России", – подчеркнул он.

В частности, в ближайшее время Зеленский будет обращаться к парламенту Люксембурга.

В свою очередь Офис президента работает над тем, чтобы расширить географию таких специальных выступлений в парламентах на страны Африки и Азии.

Давос

23 мая запланировано обращение Зеленского к участникам Форума в Давосе.

"В этом году конференция будет особенно важна для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление. Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира, и участие в работе Давосского форума является одной из лучших возможностей именно для этого", – отметил глава государства.