В формате с глазу на глаз: в Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

В формате с глазу на глаз: в Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

Глава государства приветствовал гостью на крыльце Мариинского дворца. Состоялось представление делегаций.

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федеральной канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате с глазу на глаз предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате", — говорится в сообщении.

Напомним:

22 августа канцлер Германии Ангела Меркель осуществляет рабочий визит в Украину. У нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждать будут безопасность и двусторонние отношения. Вероятнее всего, среди тем будет и "Северный поток-2".

У нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждать будут безопасность и двусторонние отношения. Вероятнее всего, среди тем будет и "Северный поток-2". 12 июля в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. О чем говорили лидеры стран и каковы итоги двухдневного визита в немецкой столице, читайте здесь.

Новости Украины: в эксклюзивном интервью Зеленский рассказал, что обсуждал с Меркель

Автор: Елена Ус

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