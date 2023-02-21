В ФСБ рассказали, были ли гарантии безопасности для Байдена перед его визитом в Киев

Российская Федерация не предоставляла никаких гарантий безопасности президенту США Джо Байдену перед его визитом в Киев в понедельник, 20 февраля.

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, пишут СМП РФ.

"США действительно информировали Россию о визите Байдена в Киев по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали", — заявил он.

Приезд Джо Байдена в Киев

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер воспользовался поездом, чтобы добраться из Польши в Украину. После приезда Байдена в Украину была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях.

Президент США на брифинге анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн. долларов. В него войдут боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Российские пропагандистские в истерике заявили, что визит Джо Байден состоялся якобы из-за того, что Россия "дала гарантии безопасности" для его визита.

Как писало Associated Press, администрация Джо Байдена перед визитом главы Белого дома в Киев контактировала с российской стороной, чтобы "гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести две ядерные страны к прямому конфликту".

Как известно, во время визита в Украину президента США Джо Байдена сопровождала лишь небольшая команда – несколько ближайших помощников, медики, фотограф и охранники.

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