В Гааге продолжат слушание по делу MH17, несмотря на жесткий карантин

В Гааге продолжат слушание по делу MH17, несмотря на жесткий карантин

Введенные новые меры не повлияют на график.

В Нидерландах, несмотря на введение жестких коронавирусных ограничений, 20 декабря в 10:00 по местному времени состоится очередное заседание суда по делу МН17.

Об этом пишет Укринформ в Гааге со ссылкой на пресс-службу суда.

“Завтра состоится судебное заседание по делу МН17. Введенные новые меры не повлияют на график”, — отметили в пресс-службе.

По предварительному графику судебные заседания должны пройти 20, 21 и 22 декабря.

Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландский язык.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд отказался рассматривать альтернативные версии крушения MH17.

Напомним:

Самолет малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все находившиеся на борту.

Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности через ЕСПЧ.

В суде по делу MH17 опровергли главные российские фейки о трагедии.

Нидерланды не будут обвинять Украину из — за незакрытого авиапространства.