В ГБР не исключают, что Порошенко и Медведчук могут устроить перекрестный допрос

В ГБР не исключают, что Порошенко и Медведчук могут устроить перекрестный допрос

Если будет соответствующая база и потребность, то следователи выполнят соответствующие действия.

В Государственном бюро расследований не исключают проведение перекрестного допроса экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука, если у следствия будет такая необходимость.

Об этом сказала на брифинге советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, сообщает "Укринформ".

"Насколько мне известно, Уголовный процессуальный кодекс не исключает такой возможности, и, соответственно, если будет соответствующая база и потребность, то следователи предпримут соответствующие действия, соответствующий фактаж соберут и пригласят на перекрестный допрос двух вышеупомянутых лиц", — сказала Сапьян.

Напомним:

Петр Порошенко подозревается в том, что он по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР и "ДНР", считают следователи Государственного бюро расследований.

Так, в сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщали о подозрении еще одному из действующих народных депутатов, говорится о главе политсовета "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке, и бывшем министре энергетики Владимире Демчишине. По версии следствия они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля.

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