В ГБР опровергли информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

В ГБР опровергли информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

Арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых Петр Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) опровергло информацию о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямого" и "5 канала" в рамках дела о госизмене пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении ГБР 7 января.

В ГБР подчеркнули, что в рамках принятого решения суд наложил арест только на имущество, которое принадлежит Порошенко в соответствии с данными в госреестрах. В частности, речь идет об объектах недвижимости, корпоративных правах и прочем. Но каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является не соответствующий действительности медиахолдинг "Вільні медіа", поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не накладывался... Сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины", - отметили в ДБР.

Правоохранители объяснили, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, не лишающее владельца пользоваться другими правами.

Заметим, что накануне, 6 января, в партии "Европейская солидарность" сообщили, что Печерский районный суд Киева якобы наложил арест не только на имущество депутата, а на активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемой "угольной госизмене".

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