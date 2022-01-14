В ГБР рассказали, собираются ли доставить Порошенко в суд силой

В ГБР рассказали, собираются ли доставить Порошенко в суд силой

Заседание по делу Порошенко будет проходить в открытом режиме.

В ГБР надеются, что пятый президент Петр Порошенко самостоятельно прибудет в суд, где ему будет избрана мера пресечения.

Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли доставлять Порошенко в суд силой.

"ДБР надеется, что Петр Порошенко – ответственный политик и гражданин, поэтому самостоятельно прибудет на заседание суда".

Сапьян добавила, что заседание по избранию меры пресечения Порошенко запланировано на понедельник, 17 января, в ожидаемый день прибытия пятого президента в Украину. Оно будет проходить в открытом режиме.

Ранее в ГБР объяснили, почему судья до сих пор не рассмотрел ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения. Также в Бюро не исключают, что Порошенко и Медведчук могут устроить перекрестный допрос.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о так называемой "угольном госизмене".

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко. Впоследствии в партии "Европейская солидарность" сообщили, что Печерский районный суд Киева арестовал также и на активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что у пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали только то имущество , которое принадлежит ему согласно госрегистрам.

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