Источник сообщил, что ВСУ опровергли заявления о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли информацию об обсуждении снижения мобилизационного возраста с 25 до 18 лет.

Об этом сообщил источник hromadske в Генштабе ВСУ.

Собеседник отметил, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ни разу не велись обсуждения или разговоры о снижении минимального возраста для мобилизации.

Сейчас в Украине мобилизация осуществляется среди лиц от 25 до 60 лет. Этот возраст был понижен с 27 лет полгода назад, когда президент Зеленский подписал соответствующий закон, принятый парламентом еще в 2023 году.

Иностранные СМИ писали ранее, что администрация президента США Джо Байдена рекомендует Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность армии. Также советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко отмечал, что американские политики давят на Зеленского, чтобы мобилизовать граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

В то же время президент Украины уверял, что не планирует снижать мобилизационный возраст, поскольку это считается опасным шагом для страны. Министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что союзники иногда поднимают вопрос о снижении возраста призыва, но не оказывают на Украину серьезного давления по этому вопросу.

Напомним, ранее в западных СМИ сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена якобы призывает Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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