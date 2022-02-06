В Германии еще раз отказались предоставлять Украине оружие и заявили, что "хотят разрешить конфликт мирно"

В Германии еще раз отказались предоставлять Украине оружие и заявили, что "хотят разрешить конфликт мирно"

Германия готова отправить своих военных в Литву.

В Германии еще раз категорически отказались предоставлять Украине оружие для обороны от государства-агрессора и заявили, что "хотят разрешить этот конфликт мирно".

Об этом сказала министер обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Handelsblatt.

Ламбрехт заявила, что Германия якобы не поставляет оружие в "кризисные регионы", чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, вернувшиеся за стол переговоров – например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача – снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", — сказала министр обороны Германии.

В то же время Кристине Ламбрехт добавила, что Германия может дополнительно отправить своих военных в Литву из-за возможных российских угроз. Она добавила, что в НАТО могут положиться на Германию.

Напомним:

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