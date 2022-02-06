В Германии еще раз отказались предоставлять Украине оружие и заявили, что "хотят разрешить конфликт мирно"

Германия готова отправить своих военных в Литву.
В Германии еще раз категорически отказались предоставлять Украине оружие для обороны от государства-агрессора и заявили, что "хотят разрешить этот конфликт мирно".
Об этом сказала министер обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Handelsblatt.
Ламбрехт заявила, что Германия якобы не поставляет оружие в "кризисные регионы", чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, вернувшиеся за стол переговоров – например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача – снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", — сказала министр обороны Германии.
В то же время Кристине Ламбрехт добавила, что Германия может дополнительно отправить своих военных в Литву из-за возможных российских угроз. Она добавила, что в НАТО могут положиться на Германию.
Напомним:
- Посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом в Бундестаг с просьбой предоставить оборонное вооружение, в котором перечислило конкретный список необходимого.
- Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы".
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