Алиса Вайдель / © Reuters

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Лидер ультраправой партии «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель не только противится помощи Украине, но и подчеркивает необходимость восстановить связи с Россией. Это она грозится сделать, как только сядет в кресло канцлера.

Об этом немецкий политик заявила в интервью Reuters.

По ее словам, «Альтернатива для Германии» может выиграть выборы в двух ключевых федеральных землях в ближайшие месяцы. Это, убеждена Вайдель, шаг на пути вступления в должность канцлера Германии на следующих национальных выборах, которые должны состояться до 2029 года.

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«Если мы победим в Саксонии-Анхальте, то, вероятно, за нами пойдет Мекленбург-Передняя Померания. Я вижу „Альтернативу для Германии“ в канцелярии или на следующих выборах или на выборах после них», — утверждает она.

Также политик заявила, что Германия должна вернуть «дешевую энергию из России», потому что топливо обеспечивало успех немецкой экономики. Мол, эта потеря «отбросила нас на годы назад, были потеряны сотни тысяч рабочих мест».

Издание отмечает, что Вайдель сделала эти заявления накануне сентябрьских выборов в двух ключевых восточногерманских землях, Саксонии-Анхальт и Мекленбург-Передней Померании, где ее политсила лидирует в опросах.

В случае победы на выборах региональные правительства обжалуют миграционную политику Берлина, которую они считают слишком либеральной, и откажутся от финансового бремени местных органов власти. Это потенциально даст трамплин AfD для достижения национального правления, отмечает издание.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман предупредил Кремль об ушибах по его территории. По его словам, при нападении России на НАТО Берлин готов вступить в войну хоть «сегодня ночью» и защищать «каждый сантиметр» территории Альянса.

В России резко отреагировали на такое заявление из ФРГ. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала командующего ВВС ФРГ «неонацистом».

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