В Германии предлагают сократить парламент на более чем сотню депутатов.

Федеральное правительство Германии подготовило законопроект об уменьшении количества депутатов парламента (Бундестага) с нынешних 736 – до 630, голосование должно состояться в пятницу.

О пишет Politico.

Новый законопроект предполагает, что не все кандидаты, избранные в голосовании по округам, попадут в Бундестаг, если их партия получит меньше мест по результатам второго голосования.

В настоящее время количество мест в Бундестаге из года в год растет из-за особенности системы голосования в Германии. У каждого избирателя есть два голоса на парламентских выборах: первый – за кандидата от его округа, второй – за партийные списки в 16 землях Германии, результат которых определяет пропорциональное представительство партий в парламенте.

Поскольку некоторые партии получают больше мест в голосовании по округам, чем по спискам, для поддержания правильного соотношения партийных мест, полученных во втором голосовании, прибавляются дополнительные депутаты – в результате количество депутатов Бундестага растет.

Ожидается, что документ во время голосования в пятницу поддержат все партии коалиции, а значит, за него отдаст голоса простое большинство депутатов, и он будет принят.

Напомним, в Бундестаге заявили, что Ангела Меркель во время своего канцлерства приняла ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение России в Украину.

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