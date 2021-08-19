В Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину: что известно о нем

В Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину: что известно о нем

Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по транзиту газа через Украину несколько лет назад.

Специальный представитель Георг Вальдерзее назначен уполномоченным по вопросам транзита газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет. Он уже выполнял подобные обязанности в 2019 году. Кадровое решение принял немецкое правительство в среду, 18 августа.

Об этом сообщило министерство экономики и энергетики Германии, пишет DW.

Этим назначением Германия выполняет свои обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

В сообщении немецкого министерства сказано, что правительство страны будет прилагать усилия для "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит по окончании действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Среди обязанностей Вальдерзее — достижение продолжения контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон. В его задачи будет входить, в частности, нахождение компромисса.

Известно, что Вальдерзее ранее уже исполнял обязанности уполномоченного немецкого правительства по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году. Тогда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский газопровод "Северный поток-2 " почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможна.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку