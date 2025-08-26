В Германии назвали главную ошибку российского диктатора Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

Президент-диктатор РФ Владимир Путин должен перейти к скорым двусторонним переговорам с Украиной. Фюрер ошибается, если считает, что время на его стороне.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Tagesschau.

"Если президент Путин считает, что может играть на время, то он ошибается", – заявил политик.

Вадефуль также выразил мнение, что на Российскую Федерацию нужно продолжать оказывать давление. По его словам, Европейский Союз уже готовит 19-й пакет санкций против Москвы.

В свою очередь, спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус отмечает, что лидер Кремля не заинтересован в мире. Это очевидно, добавил он.

"Россия, как агрессор, до сих пор действительно не готова к политическому соглашению", - высказался Корнелиус.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил о "очень серьезных последствиях" , если Россия не прекратит войну в Украине. Он заявил: готов "очень решительно вмешаться", если соглашение о прекращении боевых действий не будет достигнуто в течение ближайших двух недель.

Заметим, что Трамп говорит, мол, считает войну в Украине "большим личностным конфликтом". Он также пообещал, что Соединенные Штаты Америки "остановят это".