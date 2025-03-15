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В Германии назвали новую тактику Путина: подробности

В Германии назвали новую тактику Путина: подробности

Владимир Путин. / Фото: Associated Press

Берлин скептически относится к заявлениям "фюрера" Кремля.

Президент-диктатор РФ Владимир Путин прибег к тактике затягивания войны в Украине после получения предложения по прекращению огня.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии, сообщает DW.

Немецкое ведомство скептически относятся к заявлениям главы Кремля. Ведь считают, что речь идет "в лучшем случае" о затягивании переговоров.

"В лучшем случае можно говорить о тактике затягивания по прекращению огня, если есть такие условия и оговорки", — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве ФНС подчеркивают: следует задать вопрос, "есть ли серьезный интерес к тому, чтобы работать в направлении прочного прекращения огня и урегулирования".

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нельзя разрешить диктатору Владимиру Путину "играть в игры" с соглашением Трампа.

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