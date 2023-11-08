В Германии назвали, от чего теперь зависит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Германия заявила, что "тщательно" изучит рекомендации ЕС относительно переговоров о членстве Украины, прежде чем принимать решение.

После того, как Еврокомиссия обнародовала отчет, в котором она рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, Германия заявила, что не все будет так легко для Киева.

Об этом пишет издание Sky News.

Представитель немецкого правительства заявил, что начало переговоров теперь зависят от успеха Киева в проведении реформ и соответствия "высоким критериям" для вступления в блок.

Издание пишет, что поддержка этого шага в целом была сильной, хотя ЕС обычно опасается принимать страну, которая находится в состоянии войны, и это решение требует единодушной поддержки всех 27 государств.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение рекомендовать начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 8 ноября сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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