В Германии назвали условие для возобновления сертификации "Северного потока-2"

Немецкий регулятор ожидает получить необходимый набор документов.

Процесс сертификации газопровода "Северный поток-2", по которому газ хотят поставлять в Европу в обход Украины, может быть возобновлен, если немецкий регулятор получит все необходимые документы.

Об этом сообщила представитель Министерства экономики и защиты климата Германии Беат Барон.

"Процедура приостановлена Федеральным сетевым агентством. Оно ее возобновит, как только у него будет полный набор документов", — сказала она.

Как сообщалось, в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора.

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