Мол, неизвестно, как будут реагировать немецкие избиратели, если не смогут обогреть свои дома.
В немецком политикуме нет единства в вопросе распространения санкций против России в случае ее вторжения в Украину на газопровод "Северный поток-2".
Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, пишет Укринформ.
"Есть вопросы, которые потенциально разделяют нас, среди них энергетика. Я здесь не буду защищать "Северный поток-2", но хотел бы высказать замечание, что это не маленькая проблема в немецкой внутренней политике. Это очень большой вопрос. Наше правительство пытается выпячивать из лап этой проблемы. Какое-то продвижение есть, но эти вопросы могут разделять нас, а не объединять", — сказал Ишингер.
Мол, неизвестно, как будут реагировать немецкие избиратели, если не смогут обогреть свои дома.
Ишингер также обратил внимание на внутриполитический немецкий вопрос – наличие достаточно существенного меньшинства тех, кто придерживается не просто антиамериканских, а пророссийских настроений.
"Вы не можете себе представить, сколько сообщений по электронной почте я получаю ежедневно, думаю, что немецкие политики могут подтвердить это из собственного опыта: когда мы рассматриваем что-то негативное для России, сразу ливень критики: "Вы – слуга захвативших Ирак", — отметил глава Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, это сложная проблема, с которой сложно справиться и немецким общественным деятелям, и политикам.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Соединенные Штаты достигнут остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.
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