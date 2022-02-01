В Германии объяснили, почему отказываются поставлять оружие Украине: "В дипломатической сфере остается много вариантов для рассмотрения"

В Германии объяснили, почему отказываются поставлять оружие Украине: "В дипломатической сфере остается много вариантов для рассмотрения"

В то же время, в Бундестаге отметили, что на случай военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

Замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии (СДП) Германии Александер Ламбсдорфф объяснил, почему Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Так, по его словам, страна пытается урегулировать конфликт между Украиной и Россией дипломатическим путем.

Об этом он заявил в интервью DW.

Как сообщается, депутат Бундестага подчеркнул, что на случай военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты". Кроме того, по его словам, Германия поддерживает Украину во многих областях.

"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине как можем", — подчеркнул Ламбсдорфф.

При этом депутат подчеркивает, что речь идет прежде всего о переговорном процессе. По его словам, в дипломатической сфере остается еще "многие варианты, которые следует рассмотреть". В частности, в рамках ООН необходимо вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там Россия не имеет права вето.

Ламбсдорфф заявил, "если украинцы хотят приобрести оружие, они знают, где это можно сделать, кроме Германии".

Напомним, новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия взыскала 130 тыс. военных к украинским границам.

Читайте также: