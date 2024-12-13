В Германии объявили, когда рассмотрят отправку миротворцев в Украину

Для обсуждения вопроса о миротворцах необходимо сначала прекращение огня.

Германия с партнерами будут рассматривать вопрос возможного размещения своих миротворцев в Украине в рамках "гарантий по безопасности" только после того, как для этого сложатся условия, а именно – прекращение огня.

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает "Укринформ".

Представитель немецкого правительства высказался на тему отправки миротворцев в Украину. Пока этот вопрос не рассматривается.

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"Это, возможно, пятый шаг перед вторым... Это вопрос, который имеет много предпосылок, важнейшим из которых является установление акцептированного обеими сторонами прекращения огня... В настоящее время Путин продолжает вести свою безжалостную захватническую войну против Украины", – сказал Гебештрайт.

Он акцентировал внимание на последней массированной российской атаке по энергетике Украины с использованием более 90 ракет и более 200 дронов.

Представитель правительства напомнил о позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно недопустимости участия немецких солдат в войне в Украине.

По словам Гебештрайта, когда ситуация прояснится в послевоенный период, партнеры вместе с Украиной и между собой должны будут очень внимательно обсудить все вопросы.

Спикер также отметил, что в Германии приняли во внимание заявления лидеров Польши и Франции, сделанные 12 декабря в Варшаве. Это свидетельствует о том, что "сейчас есть общее понимание, что этот вопрос не на повестке дня как нуждающийся в срочном обсуждении и принятии решения, но такой, который будет обсуждаться в определенном будущем".

Гебештрайт добавил, что на нынешнем этапе Берлин оказывает Киеву всю возможную военную поддержку.

"Нет пока у нас ничего, что стояло бы на складах, было готово к отправке и только ждало того, чтобы быть отправленным в Украину", — заверил чиновник.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского Совета, где сможет провести также двусторонние встречи с лидерами государств и правительств стран-участниц.

Напомним, 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об отсутствии планов по отправке союзнических войск в Украину. В частности, Варшава пока не будет прибегать к таким действиям.

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