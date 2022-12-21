В Германии отреагировали на визит Зеленского в США: "Очень хороший знак"

Президент Украины пока не планирует посещать Берлин.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт приветствовал визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и назвал это "обнадеживающим признаком".

Об этом сообщает издание Spiegel.

Гебештрайт заметил: то, что Зеленский может покинуть Украину, — это "очень хороший обнадеживающий знак". Также представитель федерального правительства подчеркнул, что украинский президент пока не планирует посещать Берлин.

От имени правительства Гебештрайт также приветствовал заявление Белого дома о предоставлении Украине противовоздушных ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что США заранее согласовали этот шаг с "близкими союзниками". В частности, Германией.

Напомним, 20 декабря, американские СМИ распространили информацию, что в США едет президент Украины Владимир Зеленский. 21 декабря это подтвердили и Зеленский и американский лидер Джо Байден.

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