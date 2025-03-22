В Германии ответили, будут ли возобновлять строительство "Северного потока – 2"

Мануэла Швезиг заявила, что "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, пока Россия продолжает войну против Украины.

Премьер немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг решительно выступила против возобновления строительства газопровода "Северный поток – 2", который так и не был введен в эксплуатацию.

Об этом сообщило издание n-tv.

Швезиг напомнила, что Германия имеет четкое правило – "Северный поток – 2" не будет сертифицирован, если Россия пересечет красную линию.

"Россия в значительной степени пересекла красную линию своей захватнической войной против Украины. Это угрожает всему миру в Европе. И я считаю, что именно поэтому в наше время такие сигналы не должны посылаться ни при каких обстоятельствах", — отметила политика.

Еврокомиссия также подтвердила, что проект "Северный поток-2" не отвечает интересам Европейского Союза.

Напомним, в Британии более 70 человек были эвакуированы из-за обнаружения взрывоопасных химикатов на территории пристани A259.

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