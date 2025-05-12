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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Германии ответили на заявление Трампа о переговорах с Россией

В Берлине настаивают на прекращении огня перед переговорами.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Германии

Флаг Германии / © flickr.com

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, в Германии настаивают, что переговоры с Россией по миру следует начинать только после полного прекращения огня.

Такую позицию озвучил руководитель Федеральной канцелярии Торстен Фрай, сообщает ntv-de.

Он подчеркнул, что Россия должна остановить боевые действия, а также призвал к введению новых санкций против Москвы.

«Сначала нам нужно прекращение огня и четкая привязанность к нему. Сейчас мы видим новую европейскую решительность в Киеве. И эта решимость также должна найти свое выражение в действиях», — заявил Фрай.

В ответ на вопрос, что произойдет, если президент США снова не поддержит европейскую позицию, он ответил: «Тогда нам просто придется продолжать разговор».

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.

Позже президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на предложенные Россией переговоры.

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