- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
В Германии ответили на заявление Трампа о переговорах с Россией
В Берлине настаивают на прекращении огня перед переговорами.
Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, в Германии настаивают, что переговоры с Россией по миру следует начинать только после полного прекращения огня.
Такую позицию озвучил руководитель Федеральной канцелярии Торстен Фрай, сообщает ntv-de.
Он подчеркнул, что Россия должна остановить боевые действия, а также призвал к введению новых санкций против Москвы.
«Сначала нам нужно прекращение огня и четкая привязанность к нему. Сейчас мы видим новую европейскую решительность в Киеве. И эта решимость также должна найти свое выражение в действиях», — заявил Фрай.
В ответ на вопрос, что произойдет, если президент США снова не поддержит европейскую позицию, он ответил: «Тогда нам просто придется продолжать разговор».
Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.
Позже президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на предложенные Россией переговоры.