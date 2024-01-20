В Германии появилась новая партия – ее членов обвиняют в правом экстремизме

В Германии появится еще одна политическая партия – "Союз ценностей" (WerteUnion), которая готова сотрудничать с "Альтернативой для Германии" – AfD (националистическая и правопопулистская политическая партия Германии). О планах положить начало собственной политической силе заявил 61-летний Ганс-Георг Маасен. Сам Маасен уже 35 лет находится в правоцентристской партии ХДС и одновременно возглавляет правоконсервативный "Союз ценностей" (около 4000 членов). Эту организацию он и хочет превратить в партию.

Об этом пишет BILD.

Так, Ганс-Георг Маассен заявил, что готов отделиться от ХДС и создать независимую партию. Такое решение было принято 20 января на общем собрании "Союза ценностей" в Эрфурте.

Как отмечает BILD, некоторые члены "Союза ценностей" обвиняются в правоэкстремистских взглядах. Так, несколько представителей организации присутствовали на тайной встрече в Потсдаме, где обсуждались планы по депортации иностранцев из Германии.

"Поскольку подобным организациям, в отличие от политических партий, разрешено проводить собрание непублично, Маассен не пригласил на мероприятие журналистов. Сам он зашел в здание театра DasDie, где проходила встреча, закрыв лицо черной шляпой, чтобы остаться неузнаваемым", — пишет BILD.

Ганс-Георг Маасен в своих социальных сетях написал, что его новая партия будет выступать против "всех форм тоталитаризма и неоссоциализма" и "снова поведет страну вперед".

При этом в своей программной речи перед членами "Союза ценностей" Маассен заявил о "сползании" ХДС/ХСС в лагерь "левых и зеленых".

По некоторым оценкам, создание партии уже увеличило количество членов "Союза ценностей" от четырех до примерно шести тысяч человек.

Теперь Маассен, скорее всего, уйдет из ХДС, чтобы покончить с процедурой исключения его из партии, которая длится уже год.

В сентябре этого года Маассен, возможно, примет участие со своей новой силой на выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Глава "Союза ценностей" при этом не исключает соглашения с AfD.

Согласно опросу института INSA для BILD, 5% жителей Германии могут себе представить, что проголосуют за "Союз ценностей".

Напомним, решится ли РФ напасть на страну НАТО – экс-советник госсекретаря США о планах Путина.

Читайте также: