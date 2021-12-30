В Германии предупредили, что российский "Северный поток-2" в случае усугубления агрессии могут остановить

В Германии предупредили, что российский "Северный поток-2" в случае усугубления агрессии могут остановить

ФРГ выделит средства на переход Киева на возобновляемые источники энергии.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек допустил возможность остановки проекта "Северный поток-2" в зависимости от ситуации на границе Украины, куда РФ стянула своих вонных.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF вечером в среду, 29 декабря.

"Мы правовое государство и разрешения выдаются в соответствии с законом. Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это значит, что, смотря на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены при возникновении нового острого конфликта", — заявил Роберт Хабек.

По его словам, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на эти цели 150 миллионов евро.

Кроме того, Хабек хочет поехать в Украину, чтобы двигаться вперед – как только разрешит ситуация с коронавирусом.

Как сообщалось, в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены.

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