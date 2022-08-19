В Германии призвали запустить "Северный поток-2": у Зеленского назвали это подыгрыванием террористу

Несмотря на войну России против Украины, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии (входит в правящую коалицию Германии) Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму.

На замечание журналиста о том, что президент России Владимир Путин использует это как большой успех, Кубики сказал – все, что обеспечивает поступление большего количества газа, будет полезнее для Германии, чем для Путина.

Об этом политик сказал в интервью RND.

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно быстрее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2". Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не терпит серьезного вреда", – заявил Кубики.

По его идее, как только резервуары для хранения газа будут заполнены, можно будет снова закрыть "Северный поток-2".

Политик также прокомментировал тезис журналиста об "успехе Путина".

"Кстати, наибольший пропагандистский успех Путина был бы в том случае, если бы у нас закончился газ, пока он еще хорошо на нас зарабатывает. Это надо предотвратить", — сказал вице-спикер Бундестага.

На это заявление отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что тема "Северного потока-2" должна быть закрыта навсегда.

"Любые попытки оживить "покойника" выглядят исключительно подыгрыванием террористам, которые не только убивают украинцев, но также хотят заморозить Европу. Покупка российской нефти и газа означает финансирование войны России против Украины", — написал глава ОП в Сети.

В то же время он подчеркнул, что глобальная сплоченность вокруг расширения санкций может сломать позвоночник государству-террористу России, использующему энергетику как оружие. Лишь сильная позиция до самой победы даст результат, резюмировал Ермак.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что государство не согласится на ослабление санкций против России, даже если ожидается дальнейший рост счетов за энергоносители.

В Верховной Раде приняли Закон, гарантирующий права покупателя на недвижимое имущество

Читайте также: