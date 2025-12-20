- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4
- Время на прочтение
- 2 мин
В Германии прокомментировали переговоры США и России по Украине: должны учитывать интересы ЕС
В Берлине отмечают, что без учета европейской позиции договоренности между Вашингтоном и Москвой не будут приемлемы для Украины и ЕС.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Соединенные Штаты должны учитывать интересы Европейского Союза во время переговоров с Россией во Флориде, посвященных завершению войны в Украине.
Об этом сообщает DPA.
«Только так мы сможем выйти на результат, который будет приемлем и для Украины, и для всей Европы», — подчеркнул он.
В то же время Вадефуль отметил, что не возлагает больших надежд на возможный прорыв в вопросе достижения мира во время запланированных переговоров в США.
«Я давно научился не делать личные надежды мерилом своих ожиданий, а трезво смотреть на ситуацию и анализировать, как ведет себя Россия», — объяснил немецкий министр.
Он отметил, что «если Россия будет разумной», она вынуждена будет проанализировать решимость, которую Европа продемонстрировала в Брюсселе.
«Переговоры в США станут продолжением того, что уже обсуждалось в Берлине, поэтому у них достаточно прочная основа», — подчеркнул Вадефуль.
Кроме того, он назвал решение Европейского Союза о предоставлении Киеву финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро «четким сигналом России».
«Она должна и дальше понимать, что Европа стоит на стороне Украины. Это мощный сигнал России, что ей следует серьезно идти на компромисс и садиться за стол переговоров», — подчеркнул глава МИД Германии.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам диктатором Путиным, если инициированные США мирные усилия по завершению войны в Украине терпят неудачу.
Мы ранее информировали, что бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что если российский диктатор Путин не примет условия Запада относительно территориальной целостности и гарантий безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.