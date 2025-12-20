В Германии прокомментировали переговоры США и России по Украине: должны учитывать интересы ЕС

Флаги Евросоюза / © Getty Images

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Соединенные Штаты должны учитывать интересы Европейского Союза во время переговоров с Россией во Флориде, посвященных завершению войны в Украине.

Об этом сообщает DPA.

«Только так мы сможем выйти на результат, который будет приемлем и для Украины, и для всей Европы», — подчеркнул он.

В то же время Вадефуль отметил, что не возлагает больших надежд на возможный прорыв в вопросе достижения мира во время запланированных переговоров в США.

«Я давно научился не делать личные надежды мерилом своих ожиданий, а трезво смотреть на ситуацию и анализировать, как ведет себя Россия», — объяснил немецкий министр.

Он отметил, что «если Россия будет разумной», она вынуждена будет проанализировать решимость, которую Европа продемонстрировала в Брюсселе.

«Переговоры в США станут продолжением того, что уже обсуждалось в Берлине, поэтому у них достаточно прочная основа», — подчеркнул Вадефуль.

Кроме того, он назвал решение Европейского Союза о предоставлении Киеву финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро «четким сигналом России».

«Она должна и дальше понимать, что Европа стоит на стороне Украины. Это мощный сигнал России, что ей следует серьезно идти на компромисс и садиться за стол переговоров», — подчеркнул глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам диктатором Путиным, если инициированные США мирные усилия по завершению войны в Украине терпят неудачу.

Мы ранее информировали, что бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что если российский диктатор Путин не примет условия Запада относительно территориальной целостности и гарантий безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.