Настаивание диктатора РФ Владимира Путина на том, что "ключевым условием" мира есть полное прекращение западной военной и разведывательной поддержки украинской армии "неприемлемо".

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет The Guardian.

"Это очень прозрачно", — подчеркнул Писториус.

По его словам, "фюрер" Путин преследует цель помешать сторонникам Киева "в дальнейшем поддерживать Украину и дать ей возможность реально защитить себя, если произойдет еще одна атака, во время или после прекращения огня".

Напомним, Борис Писториус скептически высказался по поводу "энергетического перемирия". Политик ФНС подчеркнул, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины не прекратились даже после телефонного разговора Трампа с хозяином Кремля.

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