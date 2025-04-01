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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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В Германии рассказали, что планируют делать с помощью Украины

Германия выделит Украине 7 млрд евро военной помощи в 2025 году, сказала Бербок.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Глава МИД Германии Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок / © Associated Press

Германия будет и дальше поддерживать Украину, в частности в военной сфере.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев.

«Хочу отметить, что и старое, и новое правительство Германии будут поддерживать Украину в военной, энергетической и гуманитарной сфере. Это пакет на 7 млрд евро», – сказала она.

Ранее Бербок напомнила, что соглашение США и Украины о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству ЕС.

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Дата публикации
Количество просмотров
523
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