В Германии рассказали, что планируют делать с помощью Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок / © Associated Press

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Германия будет и дальше поддерживать Украину, в частности в военной сфере.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев.

«Хочу отметить, что и старое, и новое правительство Германии будут поддерживать Украину в военной, энергетической и гуманитарной сфере. Это пакет на 7 млрд евро», – сказала она.

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Ранее Бербок напомнила, что соглашение США и Украины о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству ЕС.

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