В Германии рассказали, при каком условии не будут платить компенсацию за "Северный поток-2"

В Германии рассказали, при каком условии не будут платить компенсацию за "Северный поток-2"

В ФРГ подтвердили, что "Северный поток-2" всегда был геополитическим проектом.

В случае, если немецкий регулятор признает газопровод "Северный поток-2" не соответствующим праву Европейского Союза, Берлин не должен будет выплачивать компенсацию.

Такое заявление сделал министр по экономике и защите климата Германии Роберт Хабек в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, Берлин не должен будет возмещать ущерб, если регулятор решит, что трубопровод не соответствует праву Евросоюза и ФРГ. Кроме того, после обновления сертификации будет принято соответствующее решение.

"Федеральное сетевое агентство сейчас приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения (на прокачку газа) в соответствии с немецкими и европейскими правилами. Если нет, то не будет компенсаций, подлежащих выплате", — заявил немецкий министр.

Хабек также подчеркнул, что "Северный поток-2" "всегда был геополитическим проектом. По его словам, Германия придерживается договоренностей с США в июле и может наложить санкции на проект, если Россия будет пользоваться энергетикой как оружием.

Напомним, по данным Reuters, 13 января в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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