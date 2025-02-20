В Германии сделали заявление о легитимности Зеленского

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский был избран легитимно. Чего не скажешь о "фюрере" РФ Владимире Путине.

Об этом германский политик заявил в соцсети Х.

"Более 1000 дней украинский народ защищает от захватнической войны России. Украина также отстаивает ценности демократии и свободы, которые отстаивают Европа и Америка", — подчеркнул Мерц.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о рейтинге украинского лидера, политик отметил, что Зеленский и российский диктатор Путин очень разные.

"Едва ли не главным отличием является то, что украинский президент был демократически легитимизирован, а российский президент остается у власти путем фиктивных выборов. Мы на стороне демократии. Мы на стороне Украины. Только с этой ясностью можно закончить эту ужасную войну", — заявил Фридрих Мерц.

Напомним, лидер США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", поскольку в стране из-за военного положения не состоялись выборы 2024 года.

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