В Германии сделали заявление о ракетах Taurus после того, как в Украину прибыли ATACMS

После того, как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии сделали заявление об их ракетах Taurus, которые также просил официальный Киев.

Правительство Германии сейчас не будет поставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus. Украинская сторона уже об этом знает.

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью "Европейской правде".

"Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это — все, что я могу сказать публично по этому поводу", — сказал дипломат.

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Егер добавил, что недавно также появилась информация о подготовке нового пакета помощи для Украины от Германии на сумму более 1 млрд долларов.

"В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США, – является ведущей страной, которая инвестирует в вашу ПВО", – заявил посол.

Напомним, немецкое издание Tagesschau со ссылкой на министерство обороны страны сообщило, что Германия поставит в Украину дополнительную единицу зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные танки Gepard и новые необходимые боеприпасы.

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