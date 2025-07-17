ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
915
Время на прочтение
1 мин

В Германии сделали заявление о закупке систем Patriot для Украины

Известно, что ФРГ готова профинансировать две системы Patriot.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Patriot

Patriot

Германия готова профинансировать две системы Patriot для Украины. Однако происхождение этих систем и дальнейшие детали снабжения пока являются предметом дополнительных консультаций.

Это сообщило немецкое Министерство обороны в комментарии "Суспільному".

По информации представителя ведомства, "другие страны-члены НАТО также выразили готовность приобщиться к финансированию".

"Точные механизмы будут согласованы с участием представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности", - добавили в Минобороны ФРГ.

Как сообщалось, Берлин опровергает заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые ракеты к системам ПВО Patriot, обещанные в рамках соглашения с НАТО, уже в пути из Германии в Украину. В Минобороны Германии говорят, что им об этом ничего не известно.

Между тем, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия готова играть ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot у США для Украины. По его словам стороны быстро уточняют технические и финансовые детали.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
915
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie