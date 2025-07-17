В Германии сделали заявление о закупке систем Patriot для Украины

Patriot

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Германия готова профинансировать две системы Patriot для Украины. Однако происхождение этих систем и дальнейшие детали снабжения пока являются предметом дополнительных консультаций.

Это сообщило немецкое Министерство обороны в комментарии "Суспільному".

По информации представителя ведомства, "другие страны-члены НАТО также выразили готовность приобщиться к финансированию".

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"Точные механизмы будут согласованы с участием представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности", - добавили в Минобороны ФРГ.

Как сообщалось, Берлин опровергает заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые ракеты к системам ПВО Patriot, обещанные в рамках соглашения с НАТО, уже в пути из Германии в Украину. В Минобороны Германии говорят, что им об этом ничего не известно.

Между тем, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия готова играть ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot у США для Украины. По его словам стороны быстро уточняют технические и финансовые детали.

Дата публикации 20:17, 14.07.25 Количество просмотров 204 Судьбоносное заявление Трампа! 17 Patriot для Украины и жесткая угроза Путину!