В Германии сообщили, когда состоится следующая встреча советников "нормандской четверки"

В Германии вчерашние переговоры политсоветников оценили как "трудные".

Следующая встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" намечена на март. В то же время, дата и место проведения неизвестны.

Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил на брифинге пресс-секретар федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

Он отметил, что перед "нормандскими" переговорами должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Однако дату заседания он не уведомил. "Следующая встреча на этом уровне запланирована на март, чему предшествует заседание Трехсторонней контактной группы", — сказал Гебештрайт.

Кроме этого, в Германии вчерашние переговоры политсоветников оценили как "трудные", попытки приблизить позиции — "осторожные". "Позитивно то, что политики вообще говорят", — сказал спикер правительства Германии.

Напомним, 10 февраля в Берлине состоялись вторые с начала года переговоры советников "нормандской четверки". Встреча представителей Украины, России, Франции и Германии длилась около 9 часов. По итогам переговоров, как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, участвовавший от Украины, что никакого документа не приняли. В то же время, есть успешные кейсы, которых украинская делегация достигла во время переговоров.

Чем закончились переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине – читайте ЗДЕСЬ.

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