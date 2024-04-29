В Германии судят офицера Бундесвера за шпионаж в пользу РФ

В Дюссельдорфе (Германия) Высший земельный суд 29 апреля начал рассмотрение дела в отношении бывшего офицера Бундесвера (Вооруженные силы Германии) Томаса Х. по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет DW.

Федеральная прокуратура Германии обвинила 54-летнего военного в "сливе" служебной информации для последующей передачи в одну из спецслужб России.

Речь идет о секретной информации, которую Томас Х. получил во время работы в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию Бундесвера, расположенном в немецком городе Кобленц.

По данным прокуратуры, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для дальнейшей передачи одной из российских спецслужб. У следствия нет сведений, что он получил за это деньги.

Подробности о том, какую информацию он мог передать, не разглашаются.

Известно, что подозреваемый является офицером Бундесвера. Он известен своей приверженностью правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", а также ее политике в отношении России.

Судебные слушания по делу продлятся до 24 июня.

Как отмечает DW, ведомство, в котором работал обвиняемый, ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, покупая необходимое оборудование для Вооруженных сил Германии.

Расследование по Томасу Х. проводилось в тесном взаимодействии со Службой военной контрразведки (MAD) и Федеральным ведомством по охране конституции, которое в ФРГ выполняет функции органов государственной безопасности. После ареста офицера министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила об усилении проверок в госучреждениях.

Напомним, в Германии поймали двух российских шпионов, которые хотели сорвать помощь Украине от ФРГ.

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