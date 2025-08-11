В Германии ультраправые призывали Украину к территориальным уступкам: посол дал жесткий ответ

Германия / © УНІАН

Солидер немецкой ультраправой партии Тино Хрупалла заявил, что Украина должна уступить часть своих территорий России. Посол Украины в Германии Алексей Макеев жестко отреагировал на эти слова.

Свой ответ Макеев опубликовал в соцсети Х.

Что сказал Хрупалла

В своем интервью сопредседатель ультраправой партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла заявил, что уступка по территориям Украины была бы лучшей альтернативой привлечению Германии к войне.

«Нам может не нравиться, когда речь идет о территориальных уступках, но я всегда спрашиваю: какая альтернатива? Хотим ли мы воевать, как некоторые желают, пока Россия не будет побеждена? Действительно ли мы верим, что можем победить величайшее ядерное государство мира и выиграть эту войну, которая не наша?» — сказал политик.

Ответ Макеева

Посол Украины в Германии назвал подобные слова «диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов» и призвал отдавать только принадлежащее им.

«Отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. К примеру, от своей семьи. От своих детей. От своего дома», — сказал он.

Дипломат также предложил Хрупалли другой вариант.

«Альтернативой было бы спросить своих избирателей в избирательном округе Герлиц, может ли он уступить Герлица или всю Саксонию России, чтобы воцарился „мир“, — отметил Макеев.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.