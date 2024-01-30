В Германии усиливается давление на Шольца относительно передачи Украине ракет Taurus — СМИ

В Германии "Зеленые" и либералы потребовали от Шольца передать ракеты для Украины.

Политики из правительственной коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца о необходимости поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает DW.

Вицепрезидент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от партии "Зеленые" заявила, что Берлин должен как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты.

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"Мы пообещали, что предоставим все, что можем и что нужно Украине. Taurus – это то, что у нас есть, и то, что сейчас нужно Украине", – сказала она.

Кроме того, лидер "Свободных демократов" в парламенте Кристиан Дюрр также подчеркнул, что поддержка Киева ракетами "была бы разумной и правильной".

"Мы всегда должны помнить, что Украина защищает не только себя в борьбе с Путиным, но и демократические ценности и убеждения, которые мы разделяем", - отметил он.

Передача Украине ракет Taurus

Вечером в среду, 17 января, в немецком Бундестаге отклонили предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, которая призвала федеральное правительство поставить Украине ракеты Taurus.

За это предложение не проголосовали даже представители "Зеленых" и Свободной демократической партии, которые в течение длительного времени настаивали на поставках ракет. Политики, принадлежащие к партиям, формирующим правительственную коалицию вместе с социал-демократами Олафа Шольца, не поддержали законопроект именно потому, что его выдвигали оппозиционные правые консерваторы из ХДС/ХСС.

Ранее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые, по его мнению, могут разрушить Керченский мост, поскольку имеют дальность около 500 км.

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