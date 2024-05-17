В Германии вдруг призвали дать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков

Немецкая министр призвала передать Украине дальнобойное оружие, чтобы уберечь Харьков от российского наступления.

Украине нужно больше оружия дальнего действия, чтобы отразить наступление России на севере Харьковской области, где ситуация остается "очень драматичной".

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Reuters.

По ее словам, важно отрезать российские маршруты поставок и предоставить Украине оружие, "которое можно будет использовать на средних и дальних дистанциях".

"Мы также работаем над этим с другими партнерами", — сказала она, отметив, что в целом это "чрезвычайно сложная ситуация"

Напомним, что Германия стала вторым по величине поставщиком оружия в Украину после российского вторжения в 2022 году, но канцлер Олаф Шольц до сих пор удерживается от поставок Киеву ракети большой дальности Taurus.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров дать Украине дополнительные системы ПВО из имеющихся запасов, потому что ждать изготовления новых нет времени.

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