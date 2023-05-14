В Германии во время выступления Зеленского внезапно упала премия Карла Великого: что сказал президент

В Германии в воскресенье, 14 мая, президента Зеленского наградили почетной премией Карла Великого. Награда внезапно свалилась на землю во время слов украинского лидера о жестокости россиян.

Видео было опубликовано в Сети.

Президент Зеленский вместе с канцлером Шольцом прибыли в немецкий город Аахен, где он и украинский народ и его лидер получили престижную немецкую премию Карла Великого.

Во время выступления украинского лидера, в котором он описывал зверства россиян в Украине, стоящая на специальной подставке премия внезапно упала. Зеленский приостановил свое выступление и поднял ее со словами: "Россияне".

В Германии во время выступления Зеленского упала премия Карла Великого

Премия Карла Великого считается одной из важнейших наград в Европе. Почитаются личности, работающие для объединения Европы и мира в мире. Она названа в честь короля Карла Великого, ставшего "отцом Европы". Среди известнейших немецких лауреатов премии Конрад Аденауэр, Гельмут Коль и Ангела Меркель.

Напомним, 14 мая Зеленский был с официальным визитом в Германии, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии призвал принять Украину в НАТО. Он подчеркнул, что это уничтожит российский империализм.

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