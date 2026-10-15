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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Германии выступили против помощи Украине: кто объединился ради пророссийского решения

В Германии заговорили о конце военной помощи Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Бундестаг.

Бундестаг. / © Associated Press

В немецкой земле Саксония-Ангальт ультраправая партия «Альтернатива для Германии" и небольшая левая партия BSW объединились, чтобы принять символическую резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине со стороны Берлина.

Голосование прошло 14 октября в земельном парламенте, сообщает Reuters.

Отмечается, что правительство канцлера Фридриха Мерца остается самым крупным поставщиком военной помощи Украине среди европейских государств. В то же время, принятая резолюция не имеет практических последствий, поскольку региональные парламенты Германии не определяют внешнюю политику страны.

Принятие резолюции совпало с началом судебного процесса в Гамбурге над бывшим украинским военным, обвиняемым в подрыве газопроводов «Северный поток», которыми российский газ поставляли в Германию. Украина отрицает свою причастность к диверсии.

Голосование также показало, что AfD может договариваться с другими политическими силами, чтобы получить поддержку для формирования правительства в Саксонии-Ангальте. В сентябре партия одержала величайшую победу в своей истории на выборах в этой восточногерманской земле, чуть не дотянув до абсолютного большинства в земельном парламенте.

Лидер AfD в регионе Ульрих Зигмунд заявил, что до конца этого года планирует добиваться официального утверждения в должности премьер-министра земли. В то же время, большинство других партий отказываются входить в коалицию с AfD, придерживаясь так называемого «брандмауэра» — политики изоляции ультраправых.

BSW, отколовшаяся от левой партии Die Linke, не планирует создавать из AfD формальную коалицию, но политическая сила заявила о готовности сотрудничать с ней и искать общую поддержку для отдельных решений.

Обе партии выступают за возобновление отношений с Москвой и более жесткую миграционную политику. Они также критикуют военную помощь Украине, утверждая, что она затягивает войну, а средства более целесообразно тратить внутри Германии.

«Брандмауэр провалился», — заявила основательница BSW Сара Вагенкнехт в интервью порталу t-online.

По ее словам, партия намерена влиять на политику благодаря ситуативному большинству и продвигать свои инициативы.

Во время дебатов Зигмунд назвал войну в Украине одной из самых больших проблем современности наряду с неконтролируемой миграцией. Представители других партий подвергли критике обсуждение, назвав его «фарсом».

Напомним, лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС. Она заявила, что это может привести к сокращению доли средств Совместной аграрной политики ЕС, которые сейчас направляют на поддержку французского сельского хозяйства.

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