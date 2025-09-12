В Германии выступили за то, чтобы НАТО сбивало дроны над Украиной

Бундестаг / © Associated Press

Реклама

Председатель Комитета по вопросам обороны в немецком Бундестаге Томас Рёвекамп считает, что НАТО должно сбивать над Украиной дроны, которые угрожают странам Альянса.

Об этом сообщает Spiegel.

По словам депутата, НАТО доказало, что может отразить атаки беспилотников, «однако мы все еще сталкиваемся с очень значительными вызовами в противовоздушной обороне, особенно в противодействии массированной атаке дронов». Рёвекамп подчеркнул, что военные возможности в этой области следует расширить, и вклад Германии также должен быть увеличен.

Реклама

По мнению парламентария, в войне «лучший способ борьбы с беспилотниками — это уничтожить их производственные мощности и пусковые установки«. Поэтому политик акцентировал на важности того, „чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принять меры против этих целей на российской земле“.

Рёвекамп отметил, что координация в рамках НАТО необходима для определения того, когда и над чьей территорией выполняются условия для военного противодействия дроновым атакам.

«Должна быть возможность, с согласия пострадавшей страны, такой как Украина, нейтрализовать беспилотники, которые угрожают территории НАТО, даже в их воздушном пространстве«, — подчеркнул депутат.

Напомним, после вторжения российских дронов в Польшу 10 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига призвал принять наконец решение, которое позволит использовать ПВО соседних стран для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, в частности тех, которые приближаются к границам НАТО.

Реклама

11 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал сотрудничество с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов. Стороны договорились о встрече «в ближайшие часы для обсуждения и обмена опытом».