В Германии задержан бывший депутат, подозреваемый в отмывании средств

ГБР

Реклама

В Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва. ГБР объявило его в розыск за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отметим, в 2023 году эксдепутат был уведомлен о подозрении за помощь в манипулированиях на фондовой бирже и легализацию имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, нардеп, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании с государственными облигациями на фондовой бирже. Такие действия привели к получению фигурантом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн, которая по закону не облагалась налогом.

Реклама

Кроме того, он вместе с сообщниками совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах. Речь идет о легализации более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже. Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Также ему инкриминировано пособничество в манипулировании на фондовом рынке (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 УК Украины).

После побега бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении него.

В октябре 2025 года следователи ГБР завершили специальное досудебное расследование и предоставили стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования.

Реклама

В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно.

Документ о задержании / © Государственное бюро расследований

В то же время, срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно три месяца.

По данным СМИ, это может быть нардеп VIII созыва от БПП Руслан Демчак.

Напомним, в апреле 2024 года НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа из-за махинации с жильем в Киеве.